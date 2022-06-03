Дмитрий Бивол поделился мнением о трилогии Канело - Головкин

Дмитрий Бивол. Фото: Al Bello/Getty Images

Обладатель титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который запланирован на 17 сентября, пишет Fighnews.info.

Российский боксер считает, что в трилогии преимущество будет за Канело, так как он будет биться в более удобном для себя дивизионе.

"Я не знаю, как сложится этот бой, даже прогноз не буду делать. Но чем лучше Канело? Тем, что он уже не раз боксировал в этой весовой категории и даже поднимался в полутяжи. Я думаю, он будет чуть покомфортнее себя чувствовать в этом весе, но кто знает. Может, Геннадию давно надо было подняться в суперсредний дивизион. Возможно, он тоже будет себя намного лучше чувствовать. Но тем не менее опыт у Канело есть в этом весе.

Возраст тоже в плюс Геннадию не идет. Мы понимаем, что с возрастом реакция чуть другая становится. Может, отношение к тренировкам улучшается, но организм у нас не вечный. Возраст может сыграть роль.

У Канело на психологии может сыграть то, что он проиграл крайний бой. Это может сыграть в плюс или минус. А Геннадий, может, для себя что-то поймет, посмотрев мой бой", - заявил Бивол в интервью Youtube-каналу DROZD PODCAST.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным пройдет во втором среднем весе.

Ранее боксеры дважды бились между собой в среднем весе: в первом поединке была зафиксирована ничья, во втором решением судей победил Канело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972486-dmitriy-bivol-podelilsya-mneniem-o-trilogii-kanelo-golovkin/