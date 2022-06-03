Жнибек Алимханулы: Я хочу нокаутировать всех звезд бокса

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Временный чемпиона мира по версии WBO Жанибек Алимханулы озвучил свои планы на будущее, сообщает Twitter-аккаунт казахстанского спортсмена.

"Я надеюсь, что моим следующим соперником будет чемпион мира или знаменитый боксер! Я хочу нокаутировать всех звезд бокса!", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что 22 мая в Лас-Вегасе (штата Невада, США) Жанибек Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума и завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBO. Для британского боксера поражение от Алимханулы стало первым в профессиональной карьере.

Стоит отметить, что Жанибек Алимханулы идет в профессионалах без поражений. В активе казахстанского спортсмена 12 побед, из них восемь он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972414-zhnibek-alimhanuly-ya-hochu-nokautirovat-vseh-zvezd-boksa/