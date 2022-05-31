WBC отменил Всемирную конвенцию в Казахстане

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Всемирный боксерский совет принял решение отменить ежегодную всемирную конвенцию в Казахстане из-за политической ситуации в мире, сообщает официальный сайт организации.

"С большим сожалением WBC не сможет отпраздновать свою 60-ю Всемирную ежегодную конвенцию в Казахстане.

Suleimen Promotions под руководством своего президента Ибрагима Акдрашева продемонстрировала образцовую подготовку к успешному мероприятию, однако нынешние условия в регионе вынудили WBC отложить нашу конференцию в этой прекрасной стране на будущее.

WBC в ближайшее время сообщит точную дату и место проведения этого ежегодного собрания, которое, без сомнения, является самым важным событием, на котором из года в год встречается боксерская семья мира, чтобы продолжать делать бокс лучше", - говорится в официальном сообщении организации.

Напомним, Всемирный боксерский совет объявил о решении провести съезд в Казахстане в ноябре 2021 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971801-wbc-otmenil-vsemirnuyu-konventsiyu-v-kazahstane/