Марко Антонио Баррера: В третьем бою с Головкиным Канело будет заряжен на нокаут

Канело и Головкин. Фото: Getty Images / Ethan Miller / Staff

Легендарный мексиканский боксер Марко Антонио Баррера прокомментировал третий бой между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

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Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях считает, что в трилогии Канело будет заряжен на победу нокаутом.

"Первые два боя получились зрелищными и близкими. В этих встречах Канело и Головкин продемонстрировали свои лучшие качества. Многие люди задавались вопросом, кто же победил в этих поединках.

В третьем бою не будет сомнений в том, кто победит. Сауль Альварес будет заряжен на нокаут. Он захочет убедительно завершить трилогию", - заявил Баррера в интервью DAZN Boxing Show.

Напомним, что третий бой между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным состоится 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971395-marko-antonio-barrera-v-tretem-boyu-s-golovkinym-kanelo-budet-zaryazhen-na-nokaut/