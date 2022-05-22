"Претендент на лучший нокаут года": обозреватель оценил выступление Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Сегодняшнее выступление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы в главном бою вечера оценил американский эксперт Дэн Рафаэль.

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Жанибек сразился с британцем Дэнни Дигнумом за пояс временного чемпиона по версии WBO в среднем весе и одержал сокрушительную победу.

Рафаэль считает, что Алимханулы оформил один из лучших нокаутов года, передает Sports.kz.

"В своем сокрушительном выступлении Жанибек Алимханулы нокаутировал Дэнни Дигнума во втором раунде и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Впервые возглавив кард Top Rank на ESPN, Алимханулы выглядел невероятно в своей абсолютно доминирующей победе: в Лас-Вегасе он оформил нокаут, претендующий на лучший нокаут года", - уверен спортивный обозреватель.

Напомним, что в Лас-Вегасе Жанибек во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума и завоевал пояс WBO Interim в среднем весе.

После поединка Алимханулы бросил вызов чемпионам среднего веса - Джермаллу Чарло (чемпион WBC) и Деметриусу Андраде (чемпион WBO). При этом казахстанец заявил, что не собирается боксировать с Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970462-pretendent-na-luchshiy-nokaut-goda-obozrevatel-otsenil-vystuplenie-alimhanuly/