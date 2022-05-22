Жанибек Алимханулы: С Головкиным не собираюсь драться

Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы заявил, что не собирается встречаться с обладателем титулов IBF, WBA Super Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ.

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Напомним, что в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек во втором раунде нокаутировал британца Дэнни Дигнума и завоевал пояс WBO Interim в среднем весе.

После поединка Алимханулы бросил вызов чемпионам среднего веса - Джермаллу Чарло (чемпион WBC) и Деметриусу Андраде (чемпион WBO). При этом казахстанец заявил, что не собирается боксировать с Геннадием Головкиным.

"По нашей традиции, младший брат не может вызвать старшего на поединок. Надеюсь, что Головкин перейдет в суперсредний дивизион. Я с ним не собираюсь драться", - заявил Алимханулы.

Отметим, что следующий бой казахстанский боксер должен будет провести против полноценного чемпиона по версии WBO - Деметриуса Андраде. В случае, если американец откажется, то его титул перейдет в руки Жанибеку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970432-zhanibek-alimhanuly-s-golovkinym-ne-sobirayus-dratsya/