Кособуцкий и Дюопа прошли взвешивание перед боем за титул WBC International

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/universum_tv/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий и француз Жоан Дюопа прошли процедуру взвешивания перед боем за пояс WBC International, передает NUR.KZ.

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Оба боксера уложились в лимит тяжелого дивизиона. Кособуцкий на весах показал 107 килограммов, Дюопа - 116.

Напомним, что десятираундовый поединок между боксерами состоится сегодня в немецком Гамбурге. На кону будет стоять вакантный титул WBC International в тяжелом весе.

Изначально, этот бой планировался на февраль, но в итоге поединок был перенесен на 21 мая.

Отметим, что Жан Кособуцкий на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 17 побед, из них 16 он завершил досрочно. Тогда как на счету Жоана Дюопа 39 побед (26 нокаутом) и 6 поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970401-kosobutskiy-i-dyuopa-proshli-vzveshivanie-pered-boem-za-titul-wbc-international/