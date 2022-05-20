Жанибек Алимханулы - о бое с Дигнумом: Я хочу показать "Казахский стиль"

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Известный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой за титул временного чемпиона мира, сообщает Sports.ru.

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"Думаю, это хороший бой для болельщиков. Я готовился к этому поединку очень долго время. Я многое узнал о cопернике, узнал, какие он совершает ошибки в ринге, узнал все его слабые стороны. Конечно, в боксе может случиться все что угодно. Я очень уважаю Дэнни за то, что он принял этот бой. Он хороший боец — это говорит и его рекорд в профи, и его хорошая любительская карьера. Но когда мы поднимемся на ринг, все уважение уйдет — останется только бокс. Я хочу показать "Казахский стиль", - заявил казахстанский боксер.

Напомним, что Жанибек Алимханулы проведет бой за звание временного чемпиона мира по версии WBO с британцем Дэнни Дигнумом. Бой в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Поединок состоится 21 мая (22 мая рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Сегодня боксеры провели дуэль взглядов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970311-zhanibek-alimhanuly-o-boe-s-dignumom-ya-hochu-pokazat-kazahskiy-stil/