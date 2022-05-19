Боксер Серик Мусадилов вернется на ринг 25 июня

Серик Мусадилов. Фото: Instagram-аккаунт Серика Мусадилова

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Серик Мусадилов (11-0, 9KO) узнал дату возвращения на ринг, передает NUR.KZ.

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По информации портала Boxrec, 27-летний тяжеловес следующий бой проведет 25 июня в Дулуте (штат Джорджия, США).

Поединок пройдет в рамках первого тяжелого веса (до 91 кг) и будет рассчитан на восемь раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что Серик Мусадилов не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда в Майами решением судей победил американца Дастина Лонга.

Всего в активе "Панды" (прозвище Мусадилова) 11 побед на профессиональном ринге, девять из них он завершил досрочно. Интересно, что все свои встречи казахстанец провел в Северной Америке (Мексика и США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970055-bokser-serik-musadilov-vernetsya-na-ring-25-iyunya/