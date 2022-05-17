Боксер Шынгысхан Тажибай вернется на ринг 9 июля в Филадельфии

Шынгысхан Тажибай. Фото: instagram.com/academy_of_sports_krg/

Казахстанский боксер-профессионал Шынгысхан Тажибай следующий поединок проведет 9 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), передает NUR.KZ.

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По информации портала Boxrec, поединок пройдет в рамках легкого дивизиона (до 61 кг) и будет рассчитан на шесть раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что Шынгысхан Тажибай последний бой провел в январе текущего года в Орландо (штат Флорида, США), проиграв решением судей американцу Шинару Банчу.

Всего в активе 30-летнего казахстанского боксера девять побед (2 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге. Интересно, что все свои встречи Шынгысхан провел в Штатах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969728-bokser-shyngyshan-tazhibay-vernetsya-na-ring-9-iyulya-v-filadelfii/