Хальзова и Ержан вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

Валентина Хальзова/Фото: olympic.kz

Казахстанские спортсменки Валентина Хальзова и Гульсая Ержан пробились в четвертьфинал чемпионата мира по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

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В 1/8 финала мирового первенства Валентина Хальзова (до 70 кг) одолела единогласным решением судей кореянку Суджин Сон.

Также уверенную победу по очкам одержала Гульсая Ержан, выступающая в весовой категории до 81 кг. Она оказалась сильнее Олеси Крисюк из Украины.

К сожалению, не смогла пробиться в четвертьфинал Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг). Она проиграла по очкам (0:5) турчанке Сеннур Демир.

Сегодня на ринг выйдут две казахстанки: Жайна Шекербекова (до 52 кг) и Дина Жоламан (до 54 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969268-halzova-i-erzhan-vyshli-v-chetvertfinal-chm-2022-po-boksu/