Дмитрий Бивол: Головкин помог мне поверить в себя

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал о влиянии на его карьеру известного казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, сообщает Fihgthype.

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"Прежде всего, спасибо Геннадию. Мне он нравится, как боец и как личность, потому что он скромный и многого достиг. Кроме того, он придал мне и другим восточноевропейским бойцам уверенности, помог поверить в себя. Я поддерживаю его с того момента, как он перешел в профи. Я смотрю его поединки, мне нравится его стиль", - заявил российский спортсмен.

Напомним, что Бивол 8 мая победил Сауля Альвареса. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых Бивол выиграл единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968837-dmitriy-bivol-golovkin-pomog-mne-poverit-v-sebya/