Майк Тайсон назвал главную ошибку Канело в бою с Биволом

Майк Тайсон. Фото: Gettty Images/ Joe Scarnici / Stringer

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что главная ошибка Сауля Альвареса в поединке с Дмитрием Биволом заключалась в том, что он мало работал джебом, пишет Fightnews.info.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Легендарный боксер считает, что Бивол был агрессивнее и смелее, так как не чувствовал джеб соперника.

"Я думаю, что если бы Канело более эффективно использовал свой джеб, бил его жестче, то Бивол не смог бы сближаться. Тот парень подходил, потому что его не беспокоил джеб Канело. Поэтому он стал более агрессивным и смелым.

Из-за того, что Канело не использовал джеб, у него не было защиты. Если не бить джеб, то соперник будет подходить к нему, как это сделал Бивол. В следующий раз используй свой джеб - бой будет другим.

Когда Бивол пробивал джеб, Канело следовало двигаться, уклоняться от удара, считывать комбинацию. Если бы он уходил от джеба, то Бивол не смог бы выбрасывать комбинации.

Я обсуждал бой с женой, говорил ей, что Канело не использует джеб. В следующем раунде я увидел, как он бьет джеб. Значит, в углу ему говорили то же самое. Я уверен, что если бы он использовал джеб, то бой был бы другим", - приводит слова Тайсона METRO.CO.UK.

Напомним, что 8 мая в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол сенсационно победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968639-mayk-tayson-nazval-glavnuyu-oshibku-kanelo-v-boyu-s-bivolom/