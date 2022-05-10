Ангелина Лукас выступит на чемпионате мира по боксу

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская спортсменка Ангелина Лукас примет участие в женском чемпионате мира по боксу, который стартовал в турецком Стамбуле, передает NUR.KZ.

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Интересно, что Ангелина будет выступать в статусе "беженки" (без флага и гимна). Это связано с тем, что Казахстан в ее весе (до 52 кг) представлен другой спортсменкой - Жайной Шекербековой.

По итогам жеребьевки спортсменки из Казахстана могут встретиться только в финале. Ангелина в первом раунде сразится с бразильянкой Каролиной де Альмейда. Соперницей Жайны станет Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико. Обе встречи запланированы на 11 мая.

Отметим, что в прошлом году Ангелина Лукас дебютировала на профи-ринге. После этого она перестала числиться в национальной сборной.

Напомним, что сейчас боксерам-профессионалам разрешено выступать в любительских турнирах по боксу. К слову, для Ангелины Лукас это будет первый чемпионат мира в ее карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968634-angelina-lukas-vystupit-na-chempionate-mira-po-boksu/