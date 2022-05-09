Дмитрий Бивол: Хочу подраться за все пояса во втором среднем весе

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что готов провести реванш с мексиканцем Саулем Альваресом во втором среднем весе, пишет Fightnews.info.

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Российский боксер заявил о намерении отобрать чемпионские пояса Канело во втором среднем весе.

"Я хочу подраться за все пояса во втором среднем весе. Это хорошо. Почему бы и нет? Я думаю, что смогу сделать вес. Мне необходимо очень тщательно об этом подумать.

Сделать вес в полутяжелом дивизионе - не проблема для меня. Я не ощущаю проблем. Вероятно, я могу сделать и 168 фунтов (76 кг). Перед пандемией коронавируса я был уверен в этом на сто процентов, но во время пандемии я сидел дома и запасался жиром", - заявил Бивол в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что 8 мая в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол сенсационно победил Сауля Альвареса. Поединок прошел в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968607-dmitriy-bivol-hochu-podratsya-za-vse-poyasa-vo-vtorom-srednem-vese/