Бивол вышел на бой с Канело с символикой Кыргызстана и был представлен как "боксер из США"

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом без символики России, сообщает NUR.KZ.

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Во время выхода на ринг туннель, с которого выходил спортсмен, подсвечивался в цветах флага Кыргызстана. Перед боем Бивола представили как "боксера из Калифорнии" — по месту проживания в США.

Стоит отметить, что Бивол родился и жил в Кыргызстане до переезда в Россию.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провел защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968545-bivol-vyshel-na-boy-s-kanelo-s-simvolikoy-kyrgyzstana-i-byl-predstavlen-kak-bokser-iz-ssha/