Бивол извинился за сорванную трилогию Головкин-Альварес

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Сегодня Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и сохранил свой пояс WBA Super в полутяжелом весе.

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После победы Бивол обратился к промоутеру Эдди Хирну. Ролик появился в официальном Instagram DAZN.

Боксер извинился, что, вероятно, сорвал трилогию Головкин-Альварес, которая планировалась, если бы "Канело" одержал победу.

"Я рад, что я доказал сегодня, что я лучший в своем дивизионе. И я сохранил пояс. Эдди Хирн, извини, я, наверное, поломал твои планы с Геннадием Головкиным", - сказал Дмитрий.

Напомним, что Сауль Альварес сенсационно проиграл Дмитрию Биволу в чемпионском бою в полутяжелом весе.

Геннадий Головкин поздравил Бивола с успешной защитой пояса.

Ранее сообщалось, что в случае победы Канело над Биволом, осенью мексиканец проведет третий бой с Головкиным. Вполне вероятно, что теперь Альварес захочет провести реванш с Биволом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968532-bivol-izvinilsya-za-sorvannuyu-trilogiyu-golovkin-alvares/