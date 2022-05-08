"Так держать!": Головкин поздравил Бивола с победой над Канело

Геннадий Головкин. Фото: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин отреагировал на победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

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40-летний казахстанский боксер в соцсетях поздравил Бивола с заслуженной победой.

"Поздравляю с победой, Дмитрий Бивол. Все четко, так держать!", - написал Головкин в Twitter.

Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе Дмитрий Бивол победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

Тем самым россиянин нанес Канело второе поражение в карьере и защитил чемпионский пояс WBA Super в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в случае победы Канело над Биволом, осенью мексиканец проведет третий бой с Головкиным. Вполне вероятно, что теперь Альварес захочет провести реванш с Биволом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968529-tak-derzhat-golovkin-pozdravil-bivola-s-pobedoy-nad-kanelo/