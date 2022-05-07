Канело и Бивол успешно прошли взвешивание

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: Al Bello/Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол прошли процедуру взвешивания перед завтрашним поединком в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

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Оба боксера успешно уложились в лимит полутяжелого дивизиона. Сауль Альварес на весах показал 79,1 кг, Дмитрий Бивол же оказался тяжелее на сто граммов - 79,2 кг.

Напомним, что на кону будет стоять титул WBA Super, который принадлежит российскому боксеру. Поединок рассчитан на 12 раундов.

Отметим, что Дмитрий Бивол в профессионалах идет без поражений. В его активе 19 побед, из них 11 он завершил досрочно. На счету Сауля Альвареса 59 побед при одной неудаче, еще два боя завершились вничью.

Для Канело это будет второй бой в полутяжелом дивизионе. Ранее он победил другого чемпиона мира из России - Сергея Ковалева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968474-kanelo-i-bivol-uspeshno-proshli-vzveshivanie/