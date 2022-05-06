Жанибек Алимханулы: Надеюсь Головкин изменит весовую категорию

Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Известный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал потенциальный бой против Геннадия Головкина, сообщает Fight-library.

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"После этого боя я хочу драться с Чарло. Я хочу все титулы. Про Головкина я уже сказал, он мой старший брат. По нашей традиции младший брат не может вызвать на бой старшего брата. Надеюсь, Головкин изменит весовую категорию," - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе Жанибек Алимханулы сразится с британцем Дэнни Дигнумом за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO.

На профессиональном ринге казахстанский боксер идет без поражений. В его активе 11 побед, из них семь он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968440-zhanibek-alimhanuly-nadeyus-golovkin-izmenit-vesovuyu-kategoriyu/