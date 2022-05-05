Бой Артура Бетербиева и Джо Смита состоится 18 июня

Артур Бетербиев. Фото: twitter.com/trboxing

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет бой против чемпиона WBO в этом весе американца Джо Смита-младшего 18 июня в Нью-Йорке, пишет Allboxing.ru.

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По информации промоутерской компании Top Rank, объединительный поединок состоится на арене Hulu Theater.

Напомним, что 37-летний российский боксер Артур Бетербиев не имеет поражений на профессиональном ринге и все свои победы одержал досрочно.

В декабре прошлого года он провел защиту своих титулов в поединке против обязательного претендента на пояс WBC Маркуса Брауна.

"Я с нетерпением жду возможности встретить вызов, стоящий передо мной. Джо Смит — достойный чемпион, но я приеду в Мэдисон Сквер Гарден, чтобы забрать еще один чемпионский пояс. Этот бой еще больше приблизит меня к званию абсолютного чемпиона мира", — заявил Бетербиев.

32-летний Джо Смит-младший завоевал титул WBO в апреле прошлого года, а в январе тоже провел успешную защиту, победив Стива Джеффрарда.

"Я чрезвычайно взволнован и сосредоточен на том, что мне предстоит. Бой с Бетербиевым — это большой бой. Поклонники бокса навсегда запомнят противостояние двух нокаутеров. Это возможность исполнить мою мечту. Бой за три чемпионских титула это шаг к званию абсолютного чемпиона мира", — сказал Смит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968204-boy-artura-beterbieva-i-dzho-smita-sostoitsya-18-iyunya/