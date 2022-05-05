"Мы не очень похожи": Бивол отреагировал на сравнение с Головкиным

Дмитрий Бивол. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал слова мексиканца Сауля Альвареса, который сравнил его с Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалевым, пишет Fightnews.info.

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Бивол считает, что они с казахстанцем Геннадием Головкиным не очень похожи.

"Возможно, у нас с Головкиным и Ковалевым есть похожие черты. Мы все можем бить джебы и апперкоты. Но думаю, что мы с Головкиным не очень похожи.

У каждого бойца своя скорость, мощь, кондиции. Это соревнования не в скорости, а во всех аспектах. Каждый боец обладает уникальным набором навыков", - заявил Дмитрий в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что поединок Сауль Альварес - Дмитрий Бивол состоится 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968152-my-ne-ochen-pohozhi-bivol-otreagiroval-na-sravnenie-s-golovkinym/