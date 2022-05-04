Бивол - о бое с Канело: Привык, что на арене все болеют против меня

Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от предстоящего поединка с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом, пишет Fightnews.info.

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По словам российского боксера, он привык выступать на чужой территории.

"В этом бою мы увидим на что я способен. Конечно, я буду стараться изо всех сил. Я должен сделать все возможное ради победы. Возможно, мой последний бой был не самым лучшим, но на тренировках я демонстрировал свои лучшие навыки. Надеюсь, во время поединка я смогу их реализовать.

Бой с Альваресом покажет, насколько я хорош. Это большой вызов для меня. У меня большой любительский опыт и обычно я выступал в чужой стране, где все были против меня. Я выигрывал бои и привык, что на арене все болеют против меня», - заявил Бивол в интервью Boxingnews24.com.

Напомним, что поединок Сауль Альварес - Дмитрий Бивол состоится 7-го мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1968033-bivol-o-boe-s-kanelo-privyk-chto-na-arene-vse-boleyut-protiv-menya/