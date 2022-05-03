Роман Кармазин: Головкину третий бой с Канело нужен с финансовой точки зрения

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Экс-чемпион мира россиянин Роман Кармазин дал свой прогноз на возможный третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, пишет Fightnews.info.

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Российский боксер считает, что в третьем бою с Канело у Геннадия мало шансов не победу.

"Я думаю, что третий бой с Канело нужен Головкину только с финансовой точки зрения, чтобы заработать хорошие деньги и уйти на покой. Я думаю, что нужен бой, но, к сожалению, Геннадий его не выиграет с таким боксом.

Дай бог, чтобы он ушел здоровым. Канело мощный, очень мощный. Головкин тоже, но просто он старый уже. Хотелось бы ему пожелать здоровья, чтобы этот бой состоялся.

Я считаю, что первый бой Геннадий выиграл, во втором была ничья, а в третьем, к сожалению, наверное, он проиграет. И дай бог, чтобы он не получил серьезных травм. Я буду все равно болеть за Головкина, но шансов очень мало", - заявил Роман Кармазин в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Напомним, что в первом бою Головкин - Канело была зафиксирована ничья, во втором решением судей победу одержал мексиканец. Ожидается, что третий поединок между боксерами состоится осенью текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967854-roman-karmazin-golovkinu-tretiy-boy-s-kanelo-nuzhen-s-finansovoy-tochki-zreniya/