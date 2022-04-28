Сауль Альварес: Сейчас никто не может победить меня

Сауль Альварес. Фото: VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил, что сейчас нет боксера, который смог бы его победить, пишет Fightnews.info.

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По словам мексиканского боксера, он не думает о завершении карьеры и намерен выступать еще минимум пять лет.

"Это бокс, но сейчас никто не может победить меня. Никакого неуважения к другим парням. Есть отличные боксеры, но сейчас я в расцвете сил. Я чувствую себя сильным и на вершине.

Надеюсь, что смогу выступать еще долгое время, потому что буду скучать по боксу, если выйду на пенсию. Возможно, сейчас у меня есть пять, шесть или семь лет, я не знаю. Я люблю бокс и этот адреналин.

Я должен сделать все, чтобы обо мне писали в этих книгах по боксу. Вот посему я здесь и мне нравится то, что я делаю", - сказал Альварес в подкасте Boxing with Chris Mannix.

Напомним, что следующий бой Канело проведет 7 мая в Лас-Вегасе против чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1967309-saul-alvares-seychas-nikto-ne-mozhet-pobedit-menya/