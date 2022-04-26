"Уверен в своих силах": Дэнни Дигнум высказался о предстоящем бое с Жанибеком Алимханулы

Дэнни Дигнум. Фото: instagram.com/dannydignum/

Британский боксер-профессионал Дэнни Дигнум (14-0-1, 8КО) прокомментировал анонс поединка с непобежденным казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7КО), передает NUR.KZ.

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Напомним, что поединок между ними возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который состоится 21 мая.

Дэнни Дигнум уверен, что ему по силам победить Алимханулы и завоевать титул временного чемпиона мира по версии WBO.

"Я очень рад встретиться с Жанибеком за временный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Сбылась мечта стать хэдлайнером шоу в Лас-Вегасе.

Рад, что мои усилия оправдались, и я дошел до такого уровня. Я уверен в своих силах и приеду в Лас-Вегас, чтобы выиграть титул", - заявил Дигнум в интервью Boxingscene.com.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966911-uveren-v-svoih-silah-denni-dignum-vyskazalsya-o-predstoyaschem-boe-s-zhanibekom-alimhanuly/