Третий бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова может пройти по правилам бокса

Магомед Исмаилов. Фото: instagram.com/maga_isma/

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что третий поединок с Владимиром Минеевым может пройти по правилам бокса, сообщает YouTube-канал спортсмена.

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"Скорее всего, противостояние Исмаилова и Минеева состоится по боксу на площадке Hardcore. Думаю, это будет хороший старт для боксерской площадки Hardcore", — заявил Магомед Исмаилов на своём YouTube-канале.

Напомним, что соперники провели уже два поединка. Первый бой проходил в октябре 2018 года, тогда он завершился ничьей. После поединка недовольство решением судей выражали оба бойца. Реванш они провели на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966854-tretiy-boy-vladimira-mineeva-i-magomeda-ismailova-mozhet-proyti-po-pravilam-boksa/