Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Тайсон Фьюри. Фото: Julian Finney/Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе непобежденный британец Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры, NUR.KZ.

"Я обещал своей жене, что третий бой с Уайлдером будет последним. Так и должно было быть, но я очень хотел выступить перед фанатами на «Уэмбли».

Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. И что за прекрасное завершение карьеры", – заявил британский боксер.

Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде и успешно защитил титул WBC.

Всего на профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя. В 32 одержал победу и один раз поединок с его участием завершился вничью.

Эти и другие новости футбола читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966519-tayson-fyuri-obyavil-o-zavershenii-karery/