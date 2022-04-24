Фьюри защитил титул WBC, досрочно победив Уайта

Тайсон Фьюри. Фото: else-is-writing.blogspot.com

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе непобежденный британец Тайсон Фьюри досрочно остановил обязательного претендента Диллиана Уайта, передает NUR.KZ.

Поединок, прошедший на стадионе "Уэмбли" в Лондоне не продлился всю дистанцию.

В шестом раунде Тайсон Фьюри ударом снизу отправил на канвас Диллиана Уайта. Последний сумел подняться, но рефери решил остановить поединок. Как итог - победа Фьюри техническим нокаутом.

Тем самым Тайсон успешно защитил титул WBC и одержал 35-ю победу (23 из них досрочно) на профессиональном ринге.

Для Диллиана Уайта это поражение стало третьим (все три досрочно) в карьере. Ранее он проигрывал Александру Поветкину и Энтони Джошуа. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966513-fyuri-zaschitil-titul-wbc-dosrochno-pobediv-uayta/