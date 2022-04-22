Сауль Альварес: Бивол сильнее, чем Ковалев

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес назвал Дмитрия Бивола более сильным боксером, чем Сергея Ковалева, которого он досрочно победил в 2019 году, передает Fightnews.info.

По словам мексиканца, Бивол более сложный боец, потому что умеет сокращать дистанцию и отходить от ударов.

"Дмитрий Бивол - очень сложный боец, потому что он сокращает дистанцию и отходит. Но я верю, что у меня есть опыт и навыки, чтобы выйти на ближнюю дистанцию, драться по-своему и победить.

Между Биволом и Ковалевым нет особой разницы. Ковалев реально силен, на тот момент он был хорошим бойцом. Сейчас у меня есть Бивол. Да, он сильнее, чем Ковалев. Бивол - крепкий чемпион в полутяжелом весе, действительно хороший боец. Так что это вызов для меня, но он меня мотивирует. Я пытаюсь расширить свое наследие.

Я люблю бокс, и такой поединок мотивирует меня работать. Это часть моей жизни. Нет такого, что я иду в зал, потому что у меня запланирован бой. Я тренируюсь каждый день, несмотря ни на что", - сказал Сауль Альварес.

Напомним, что поединок между Сауль Альварес - Дмитрий Бивол состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966399-saul-alvares-bivol-silnee-chem-kovalev/