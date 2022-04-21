Сауль Альварес прокомментировал возможный бой против Головкина

Сауль Альварес. Фото: JOHN GURZINSKI/AFP via Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес высказался о возможном третьем поединке с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным, сообщает BoxingScene.

"Я не впечатлен победой Головкина над Муратой. Но он выглядел хорошо, он выглядел сильным. Но я никогда не впечатляюсь. Так что он меня никогда не впечатлял. Я знаю, что он делает, и я знаю, что он сильный боец. Я знаю, какой он боец, но я не впечатлен.

Я на сто процентов сосредоточен на Биволе, меня не волнует бой с Головкиным", - заявил мексиканский спортсмен.

Бой "Канело" и Дмитрия Бивола пройдет 8 мая. Если Сауль Альварес одержит победу, то в сентябре состоится третий бой мексиканца с Головкиным.

Напомним, что Головкин победил Мурату техническим нокаутом в девятом раунде. Казахстанский боксер возглавил мировой боксерский рейтинг pound-for-pound. Новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966201-saul-alvares-prokommentiroval-vozmozhnyy-boy-protiv-golovkina/