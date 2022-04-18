Жанибек Алимханулы сделал новое заявление перед титульным боем

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Команда казахстанского боксера Жанибека Алимханулы опубликовала новый пост в социальных сетях перед титульным поединком, сообщает Instagram-аккаунт команды спортсмена.

"Даст Бог, 21 мая мы привезем чемпионский пояс в страну", - подписал фото казахстанский спортсмен.

Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе Жанибек Алимханулы проведет бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO в среднем весе с британским боксером Дэнни Дигнумом.

Дэнни Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого WBO назначила соперником Алимханулы. Ранее от поединка с казахстанским боксером отказались: действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и мексиканец Хайме Мунгия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965537-zhanibek-alimhanuly-opublikoval-novyy-post-v-instagram/