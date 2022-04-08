Геннадий Головкин ответил президенту Токаеву

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за поздравление с днем рождения. Сегодня именитому спортсмену исполнилось 40 лет.

"Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, за теплые слова и уделенное внимание", - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что для него является большой честью представлять Казахстан.

"Спасибо Вам и всему Казахстану за поддержку!" - добавил Головкин.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину, по случаю юбилея спортсмена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964142-gennadiy-golovkin-otvetil-prezidentu-tokaevu/