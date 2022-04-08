Токаев поздравил Геннадия Головкина с днем рождения

Геннадий Головкин. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире.

Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса", – отмечается в телеграмме главы Казахстана.

В преддверии очередного поединка на ринге президент пожелал прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья.

Напомним, сегодня казахстанский боксер Геннадий Головкин празднует свое 40-летие.

Также отметим, что завтра, 9 апреля, состоится бой Геннадия Головкина и японского боксера Риоты Мураты. Поединок можно будет посмотреть прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1964122-tokaev-pozdravil-gennadiya-golovkina-s-dnem-rozhdeniya/