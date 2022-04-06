Опубликовано расписание предстоящего боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты

Геннадий Головкин. Фото: gettyimages.com

DAZN опубликовал расписание титульного поединка известного казахстанского боксера Геннадия Головкина и японского спортсмена Риоты Мураты, сообщает пресс-служба сервиса.

7 апреля состоится пресс-конференция боксеров. Начало запланировано на 11:00 по времени Нур-Султана.

На следующий день, также в 11:00 спортсмены пройдут обязательную процедуру взвешивания и проведут традиционную дуэль взглядов.

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Сам бой пройдет 9 апреля. Поединок в прямом эфире покажут казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Напомним, что победитель боя получит титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, IBO (ими владеет Головкин) и WBA Super (он принадлежит Мурате). Если Головкин одержит победу, то осенью проведет третий бой против мексиканского боксера Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1963766-opublikovano-raspisanie-predstoyaschego-boya-gennadiya-golovkina-i-rioty-muraty/