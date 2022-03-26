Боксер Рай Сейтжанов завоевал титул WBO Youth

Рай Сейтжанов. Фото: instagram.com/ray.seitzhanov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Рай Сейтжанов стал обладателем вакантного пояса WBO Youth в первом полусреднем весе, передает NUR.KZ.

В Алматы прошел вечер бокса от MTK Kazakhstan, в главном бою которого встретились казахстанец Рай Сейтжанов и мексиканец Хосе Масиас.

Запланированный на десять раундов поединок продлился всю дистанцию. В итоге раздельным решением судей победу одержал Сейтжанов (95-94, 95-94, 94-95).

Тем самым Рай одержал десятую победу (из них 6 нокаутом) на профессиональном ринге и завоевал вакантный титул WBO Youth в первом полусреднем весе.

Для мексиканца Хосе Масиаса это поражение стало первым в карьере при 15 победах и 2 ничьей.

В со-главном бою вечера бронзовый призер ОИ-2020 в Токио Камшыбек Кункабаев во втором раунде техническим нокаутом победил Фарруха Джураева из Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1962227-bokser-ray-seytzhanov-zavoeval-titul-wbo-youth/