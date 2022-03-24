Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед боем в Алматы (видео)

Камшыбек Кункабаев. Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер-профессионал, бронзовый призер ОИ-2020 в Токио Камшыбек Кункабаев прошел процедуру взвешивания перед боем в Алматы, передает NUR.KZ.

Казахстанский боксер успешно уложился в лимит первого тяжелого дивизиона - 91 кг. Также Кункабаев провел дуэль взглядов со своим соперником Фаррухом Джураевым из Узбекистана.

Отметим, что на счету Камшыбека 4 победы на профи-ринге, тогда как в активе Джураева 6 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Напомним, что поединок между боксерами возглавит вечер бокса в Алматы, который пройдет 25 марта во дворце спорта имени Балуана Шолака.

Также в этот день на ринг выйдут казахстанцы Рай Сейтжанов, Талгат Шайкен, Нурдос Толебай, Айдос Медет, Рахат Сейтжан и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961956-kamshybek-kunkabaev-proshel-vzveshivanie-pered-boem-v-almaty-video/