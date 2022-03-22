"У меня достаточно сил": Головкин высказался о возвращении на ринг

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Чемпион IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил, что рад возвращению на ринг, передает NUR.KZ.

9 апреля в Сайтаме Головкин проведет бой против обладателя титула WBA Super японца Риота Мураты.

Напомним, что Геннадий не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда досрочно победил поляка Камила Шеремету.

"Конечно, я всегда рад вернуться на ринг, и здорово, что бокс возвращается. Вся традиция бокса до сих пор жива.

У меня достаточно сил, чтобы продолжать демонстрировать своим болельщикам качественный бокс. Это значит, что я и дальше продолжу выступать" - приводит слова Головкина The Sun.

Ранее казахстанский боксер заявил, что у него нет никакой вражды с Саулем Альваресом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961752-u-menya-dostatochno-sil-golovkin-vyskazalsya-o-vozvraschenii-na-ring/