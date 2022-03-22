Головкин: У меня нет никакой вражды с Канело

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller / Staff / Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на слова мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ.

Не так давно в интервью DAZN Канело заявил, что Головкин "наговорил много плохого о нем" и что для него третий бой с ним - это "личное".

"Он сказал, что это "личное". Канело говорил плохо обо мне, и он заплатит за это.

Во-первых, у меня нет никакой вражды с ним. Странно, где он был после второго боя, если это "личное" для него. Зачем он так долго сдерживал себя?

Это непрофессионально и низко, когда боец так описывает предстоящий третий бой" - приводит слова Головкина The Sun.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин запланирована на сентябрь текущего года.

Но для этого боксерам надо будет победить в предстоящих боях: Альварес встретится с Биволом, Головкин против Мураты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1961750-golovkin-u-menya-net-nikakoy-vrazhdy-s-kanelo/