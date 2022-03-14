Известные казахстанские боксеры отправились в США

Айдос Ербосынулы. Фото: Suleimen Promotions

Казахстанские боксеры-профессионалы, представляющие промоутерскую компанию Suleimen Promotions, продолжат тренировочные сборы в США, передает NUR.KZ.

В состав делегации вошли Айдос Ербосынулы, Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, Данила Семенов и экс-члены национальной сборной Казахстана по любительскому боксу Абильхан Аманкул и Абылайхан Жусупов.

Отметим, что боксеры уже провели подготовительные сборы в Алматы, Шымкенте и Москве (Россия). Теперь основной этап тренировочного лагеря пройдет в Штатах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1960663-izvestnye-kazahstanskie-boksery-otpravilis-v-ssha/