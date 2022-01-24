Боксер Серик Мусадилов вернется на ринг 25 марта в Майами

Серик Мусадилов. Фото: Instagram-аккаунт Серика Мусадилова

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Серик Мусадилов узнал дату следующего боя, передает NUR.KZ.

По информации Boxrec.com, 27-летний тяжеловес вернется на ринг 25 марта в Майами (штат Флорида, США). Соперник Мусадилова будет определен позже.

Напомним, что Серик в профессиональном боксе идет без поражений. В его активе 11 побед, из них 9 он завершил досрочно.

В прошлом году "Панда" (прозвище боксера) одержал три победы и завоевал вакантный титул NABA в первом тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1952695-bokser-serik-musadilov-vernetsya-na-ring-25-marta-v-mayami/