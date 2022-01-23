Боксер Бекзад Нурдаулетов проведет бой за титул WBO Youth

Бекзад Нурдаулетов. Фото: Donat Sorokin\TASS via Getty Images

Непобежденный казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов сразится за вакантный титул WBO Youth в полутяжелом весе, передает NUR.KZ.

23-летний боксер вернется на ринг 5 февраля в Актау. Соперником Бекзада станет Чико Куаси из Нидерландов. Бой будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, что на счету Нурдаулетова три победы (один нокаутом) на профи-ринге. Тогда как в активе Куаси пять побед (два досрочно) и одно поражение.

Отметим, что также в этом вечере бокса выступит средневес Мейирим Нурсултанов. Он подерется за титул WBO International против россиянина Андрея Сироткина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1952551-bokser-bekzad-nurdauletov-provedet-boy-za-titul-wbo-youth/