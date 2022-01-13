Сборная Казахстана по боксу пропустит молодежный чемпионат Азии

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Команда Казахстана по боксу не будет принимать участие в чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов.

"Мы перенесли запланированные сборы из-за чрезвычайного положения в стране. В частности, УТС начнется в феврале. На чемпионат Азии до 22 лет, который стартует 20 января в Ташкенте, мы не поедем.

В такое трудное время нам нужно объединиться и проявить солидарность. Сейчас и сборы, и соревнования приостановлены. Однако мы надеемся, что со следующего месяца все наши планы будут выполняться в срок" - заявил Сатжанов.

Напомним, что чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет пройдет с 20 по 30 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1951032-sbornaya-kazahstana-po-boksu-propustit-molodezhnyy-chempionat-azii/