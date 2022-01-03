Тренер Альвареса: Сауль не будет драться с Усиком

Сауль Альварес. Фото: Getty Images/ Valery Sharifulin / Contributor

Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса Эдди Рейносо исключил поединок его подопечного против украинца Александра Усика, передает NUR.KZ.

В интервью изданию BoxingNews24 наставник мексиканца заявил, что такой бой даже не рассматривается, так как Усик сейчас выступает в супертяжелом весе.

"Нет никаких шансов, что Канело подерется с Усиком. Ведь Александр выступает в супертяжелом весе. Против него с удовольствием вышел бы другой мой боец - кубинец Фрэнк Санчес. Это был бы отличный бой" - сказал Рейносо.

Напомним, что ранее Александр Усик признался, что спустился бы в первый тяжелый вес ради поединка против Канело. Тогда как мексиканец планирует провести бой с чемпионом WBC в крузервейте Илунгой Макабу.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949693-trener-alvaresa-saul-ne-budet-dratsya-s-usikom/