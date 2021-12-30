"Никаких сожалений": боксер Камшыбек Кункабаев подвел итоги года

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Казахстанский боксер-тяжеловес Камшыбек Кункабаев рассказал, каких успехов добился в 2021 году, передает сайт Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что в августе Камшыбек завоевал бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. В декабре Кункабаев взял первый титул в профессиональном боксе.

"Нет никаких сожалений по поводу уходящего года. В любительском боксе я стал бронзовым призером Олимпийских игр. А в профессионалах завоевал титул WBA Gold. В следующем году меня ждут важные соревнования. Хочу также выигрывать титулы и радовать казахстанцев своими победами" - заявил Кункабаев.

Отметим, что Камшыбек выступает как в любительском, так и в профессиональном боксе. Также он был капитаном команды Казахстана на ОИ в Токио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1949403-nikakih-sozhaleniy-bokser-kamshybek-kunkabaev-podvel-itogi-goda/