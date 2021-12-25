Инсайдер рассказал, когда пройдет бой Головкин - Мурата

Головкин - Мурата. Фото: allboxing.ru

Объединительный поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риота Муратой может состояться весной 2022 года, передает NUR.KZ.

Напомним, что изначально этот бой должен был пройти 29 декабря в Японии. Но из-за нового штамма коронавируса поединок перенесли.

По информации журналиста Майкла Бенсона, бой Головкин - Мурата планируется на апрель-март следующего года.

"По словам Эдди Хирна, поединок Головкин - Мурата, похоже, будет перенесен на апрель-март" - написал Бенсон у себя в Twitter-аккаунте.

Отметим, что Геннадий Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948525-insayder-rasskazal-kogda-proydet-boy-golovkin-murata/