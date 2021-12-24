Боксер Нурбек Оралбай: Рад, что впервые выиграл чемпионат страны среди взрослых

Нурбек Оралбай. Фото: instagram.com/oralbay_nurbek

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата страны в весовой категории до 80 килограммов, передает NUR.KZ.

В финальном бою представитель Нур-Султана одолел Жанибека Картбаева из Актюбинской области. Тем самым Нурбек впервые стал чемпионом Казахстана среди взрослых.

"Подготовка прошла хорошо. И я рад тому, что впервые выиграл чемпионат Казахстана среди взрослых. Мой соперник опытнее меня. Очень серьезный оппонент. Я выиграл благодаря тактике тренера. Наш план сработал" - приводит слова Оралбая сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что вчера в Уральске завершился чемпионат Казахстана по боксу. Победу в общем зачете одержала команда Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1948390-bokser-nurbek-oralbay-rad-chto-vpervye-vyigral-chempionat-strany-sredi-vzroslyh/