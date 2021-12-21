Боксер Махмуд Сабырхан: Следующая цель - Азиатские игры

Махмуд Сабырхан. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Военнослужащий срочной службы Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана рядовой Махмуд Сабырхан подвел итоги нынешнего сезона, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что Махмуд стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Белграде.

"Чемпионат мира я завершил с серебром. Конечно, у меня была заветная мечта завоевать золотую медаль. Но в Белграде эта мысль не осуществилась. Тем не менее, эта серебряная медаль определенно подтолкнет меня вперед. Я теперь приложу еще больше усилий для будущих побед.

Самый важный старт следующего года - Азиатские игры, которые пройдут в Китае. Подготовку к этому старту мы начали уже сейчас" - заявил Махмуд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947799-bokser-mahmud-sabyrhan-sleduyuschaya-tsel-aziatskie-igry/