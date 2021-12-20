Легендарный боксер Рой Джонс-младший посетил международный турнир в Караганде

Рой Джонс-младший. Фото: Рой Джонс-младший

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший стал почетным гостем международного турнира памяти Галыма Жарылгапова, передает NUR.KZ.

17 декабря в Караганде стартовал традиционный XXХVIІ международный турнир памяти заслуженного тренера Галыма Жарылгапова.

В соревновании принимают участие сильнейшие боксеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Китая.

Фото: Алихан Жарылгапов

Фото: Алихан Жарылгапов

Гостями турнира стали такие известные личности, как бывший абсолютный чемпион мира в профессионалах Рой Джонс-младший, чемпион мира по боксу Валерий Рачков, лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов, кинорежиссеры Олег Степченко и Акан Сатаев.

Фото: Алихан Жарылгапов

"В Караганде я уже в третий раз, и этот город все лучше. Если пригласят – обязательно приеду еще" - заявил Рой Джонс-младший.

Отметим, что победителями этого турнира в разное время становились такие мастера кожаной перчатки, как Василий Жиров, Ермахан Ибраимов, Олег Маскаев, Бекзат Саттарханов, Геннадий Головкин, Серик Сапиев и другие.

Фото: Алихан Жарылгапов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947577-legendarnyy-bokser-roy-dzhons-mladshiy-posetil-mezhdunarodnyy-turnir-v-karagande/