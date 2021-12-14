Лучший среди возрастных: Головкин возглавил рейтинг американского телеканала

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Казахстанский боксер Геннадий Головкин признан лучшим среди возрастных действующих чемпионов по версии телеканала Showtime, пишут Vesti.kz.

Телеканал составлял рейтинг среди боксеров, чей возраст превышает 33 года. Головкину на данный момент 39 лет, а в начале апреля исполнится 40. Он владеет двумя чемпионскими поясами - по версиям IBF и IBO.

Showtime поставил Головкина на первое место.

Следом за казахстанцем расположился его ровесник филиппинец Нонито Донэр (42-6, 28 КО), который владеет поясом по версии WBC в легчайшем весе.

Замыкает тройку чемпионов-ветеранов 38-летний кубинец Эрисланди Лара (28-3-3, 16 КО), владеющий поясом "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе.

Рейтинг возрастных боксеров-чемпионов. Скриншот: vesti.kz

Напомним, в конце декабря Головкин должен был провести бой с японцем Риотой Мурата, но поединок был отменен. Япония ввела ограничения на въезд иностранцев после начала распространения нового штамма коронавируса под названием "омикрон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946865-luchshiy-sredi-vozrastnyh-golovkin-vozglavil-reyting-amerikanskogo-telekanala/